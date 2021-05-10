نشرت الفاشينيستا السعودية “عبير سندر” عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جديدة واضحة لمولودها الجديد، من زوجها مدرب الفنون القتالية البريطاني ليام أونيل وذلك بعد 6 أيام على وضعه، و كشفت الصورة وجه الطفل بوضوح، وبدت عبير وهي تحمل طفلها وهو نائم على صدرها وتنظر إليه.

وعلّقت سندر علي الصورة بالقول: ” 6 أيام من النعمة، لا أستطيع أن أصدق أنك ملكي”. وأضافت سندر: ” سأكون دائمًا هنا من أجلك، لإرشادك وحمايتك”.. وأكملت: “أنظروا إلى قلبي على هيئة إنسان”، وختمت بالقول: عيد سعيد لكل الأمهات”. “الله يحميك”.

وكانت «سندر» قد نشرت منذ 6 أيام صورة لها وهي تحمل طفلها من سرير المستشفى، وعلّقت عليها: ” الحين عرفت ايش يعني حب من اول نظرة الله يحميك ويحفظك يا ماما”…ووعدت بالكشف عن إسم طفلها قريبًا قائلة: “ڤلوق الولادة و كشف الاسم حينزلو قريب على قناتي و قناة عائلة اونيل “.

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كما نشرت عبير سندر بعد ولادتها مباشرة عبر حسابها الخاص في تطبيق “سناب شات” لقطة مصورة أخرى لها مع زوجها البريطاني ومولودهما، ظهر فيها جزء صغير من وجه الطفل.

يُشار إلى أن عارضة الأزياء السعودية عبير سندر أحدثت ضجة على المواقع بعد إعلان خبر ولادة طفلها. حيث نشرت عبر خاصية القصص المصوّرة “ستوريز” الملحقة بحسابها الخاص بإنستجرام صورًا أظهرت من خلالها يد زوجها وهي تُمسك بيد الطفل.

وكانت سندر قد أعلنت في وقت سابق أنها ستحتفظ بالخلايا الجذعية لجنينها، موضحةً أن تلك الخلايا تساعد في زرع النخاع العظمي، ومن هنا فهي تعالج العديد من الأمراض، مثل أمراض الدم، سواء أكانت خبيثة أم سرطانية أم وراثية.

عبير سندر هي مدونة جمال وعارضة أزياء سعودية. وهي أول مدونة فيديو أزياء وجمال في المملكة العربية السعودية، والوجه الإعلاني لعدة ماركات تجميل ، منها سيفورا، وشاركت في بطولة مسلسل” بنات الملاكمة” ، ومتزوجه من مدرب الفنان القتالية الانكليزي “جوردان أونيل”.

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