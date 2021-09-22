نشرت النجمة المصرية “منى زكي” صورة لأصغر أبنائها، والذي يدعى “يونس”، في أول يوم دراسي له، وذلك في ظـهــور نــادر لـه، وحـرصــت الفنــانــة على إخفاء ملامــح وجــه ابنهــا، حيث التقطت الصورة من الخـلــف، وقد ظهر خلالها ابنها وهو يحمل حقيبته المدرسية، متجــهــا إلى المدرسة.

منى زكي أرفقت تلك الصورة، التي نشرتها على خاصية “ستوري”، على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، بتعليق طريف قالت فيه: “يا مسهل يارب.. التالت.. ربنا يستر”.

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يُذكر أن الفنانة منى زكي متزوجة من الفنان “أحمد حلمي” منذ عام 2002، وقد رزقا بإبنتهما الكبرى “لي لي” عام 2003، وابنهما الثاني “سليم” عام 2014، والثالث “يونس” عام 2017.

خاتم منى زكي يبهر المتابعين

هذا وقد نشرت منى زكي، صورة ليديها مستعرضة خاتم ترتديه من الطراز الفرعوني، يأخذ شكل الجعران، ويحمل اسم «Khepri Scarab» مزين بأحجار “السترين”، أحد أنواع الأحجار الكريمة، ووجهت الشكر إلى مصممة الخاتم رشا منصور.

بحسب موقع المصممة رشا منصور، فإن خاتم منى زكي، من الذهب عيار 18 قيراط، ويصل سعره إلى 1330 دولارا، أي قرابة 21 ألف جنيه مصري.

منى زكى تعيش نشاطا سينمائيا بـ 3 أفلام

وبعد نجاح مسلسلها لعبة نيوتن، تتنتظر منى زكى عرض فيلمها الجديد “العنكبوت” الذى من المقرر أن تشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم أحمد السقا وظافر العابدين ويسرا اللوزي.

كما تقوم “منى زكى” حاليًا بتصوير دورها ضمن أحداث فيلم الجواهرجي “ اسم مؤقت ”، مع الفنان محمد هنيدي، ويعد هذا العمل الأول الذى يجمع بينهم منذ أن قدما فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية منذ أكثر من 23 عاما.

كما تستعد منى زكى إلى تصوير دورها ضمن أحداث فيلم القاهرة مكة، الذى من المقرر أن تشارك فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم خالد الصاوى وشيرين رضا.

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