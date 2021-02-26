نشرت الاعلامية الكويتية صورة قبر مواطنها الفنان مشاري البلام الذي توفي مساء أمس الخميس عن عمر يناهز 48 عاما، متأثرا بإصابته بكورونا.

وعلقت مي العيدان على الصورة كاتبة: “كل نفس ذاقة الموت الله يرحمك يامشاري البلام . . الله يثبتك عند السؤال اللهم أجعل قبره روضة من رياض الجنه”.

وكان البلام قد أدخل إلى العناية المركزة بسبب إصابته بفيروس «كورونا»، قبل أيام، حيث كشف عن إصابته بالفيروس خلال تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، ثم أصيب بمضاعفات استدعت نقله إلى العناية الفائقة.

وتفاعل العديد من نجوم الساحة الفنية مع الخبر، وانتشرت صور البلام عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مذيّلة بالدعاء بالرحمة للبلام.