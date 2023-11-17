صباح الجزائري متزوجة منذ سنوات من اللبناني رباح التقي، ولها 3 أبناء ابنتين وإبن هم رشا وكرم وترف، وقد أطلت إبنتها رشا في “باب الحارة” حين جسدت شخصية “هدى” زوجة “عصام” أو ​ميلاد يوسف​، لكنها غابت بعدها عن المسلسل وتركت عالم التمثيل.

صباح الجزائري ودريد لحام

زواج صباح الجزائري من رباح التقي لم يكن الأول، بل سيتفاجأ الكثيرون من ان الجزائري تزوجت من الممثل السوري دريد لحام، لكنهما انفصلا عن بعضهما بعد شهرين فقط من الزواج.

لحام كشف عن حقيقة زواجه من صباج الجزائري حيث قال في تصريح إعلامي سابق انه تزوج من صباح الجزائري عام 1977، على زوجته السيدة هالة، لمدة شهرين فقط، الا انه فضّل الانفصال عنها حرصا منه على الحفاظ على منزله وأسرته.

مالا تعرفه عن صباح الجزائري

هي “سندريلا الشاشة السورية”، لقب أطلق عليها منذ سنوات بسبب أدوارها المميزة وأدائها المحترف في التمثيل، فعاشت أدوارها في ذاكرة الجمهور الذي لا يمكنه على سبيل المثال أنه ينسى شخصية “أم عصام” ولا “أم هاشم” في مسلسل ​الخوالي​.

صباح الجزائري​ ولدت في دمشق في العام 1955، ونشأت وترعرعت الى جانب شقيقتها الكبرى الممثلة السورية ​سامية الجزائري​، وبدأت منذ الصغر تهـتم بموهبتها بالتمثيل.

بدايات صباح الجزائري

بدأت مسيرتها في عالم التمثيل في الثامنة عشرة من عمرها فشاركت الى جانب الممثل السوري ​دريد لحام​ في مسلسل “ملح وسكر” عام 1973، من ثم عادت وشاركت مع لحام في أشهر الاعمال الكوميدية العربية وهو مسلسل “صح النوم” عام 1974، الذي دخلت من خلاله الى قلوب المشاهدين، خصوصا أن المسلسل حينها كان من أبرز الاعمال الكوميدية.

توالت أعمال الممثلة صباح الجزائري بعدما اصبحت وجهاً معروفاً من خلال “صح النوم” وقبله “ملح وسكر”، فشاركت في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، وتمسكت بتعاونها الفني مع دريد لحام، وأطلت الى جانبه في العام 1974 بفيلم “غزار جيمس بوند”.

صباح الجزائري تتوقف عن التمثيل وتعود من بوابة دريد لحام

بعد هذه الأعمال المميزة التي وضعتها على آخر خطوات دخول عالم النجومية، اتخذت صباح الجزائري قراراً بالتوقف عن التمثيل، فغابت منذ العام 1974 وحتى العام 1979 حين قررت العودة من جديد من بوابة دريد لحام بمسلسل “وين الغلط” الذي تم تقديمه في العام 1979 وكان من بطولة لحام و​ياسين بقوش​ و​نهاد قلعي​، وشاركت بمسرحية لحام الأشهر “كاسك يا وطن” عام 1979.

واصلت الجزائري نجاحاتها الكبيرة واستطاعت أن تستعيد مركزها عند الجمهور بعد غياب من خلال “كاسك يا وطن”، من ثم شاركت في مسلسل “الدروب الضيقة” 1980، و”قمر البر والبحر” الذي اطلت من خلاله بدور البطولة المطلقة عام 1982، وبعد نجاح العمل، غابت الجزائري للمرة الثانية عن الساحة الفنية، وعادت في العام 1989 بمسلسل “قلوب دافئة”.

منذ العام 1989 لم تنقطع صباج الجزائري عن التمثيل مطلقاً بل رسخت وجودها فيه، وقامت بالمشاركة بالعديد من الاعمال المميزة في التسعينيات مثل الجزء الأول من المسلسل الدرامي “الأخوة” ومسلسل “العبابيد” و”الموت القادم من الشرق” الذي أخرجه ​نجدة أنزور​.

صباح الجزائري في أدوار ​البيئة الشامية

في العام 2000، دخلت صباح الجزائري في عالم دراما البيئة الشامية من خلال مسلسل “الخوالي” حيث جسدت شخصية “أم هاشم”، وحقق العمل حينها نجاحا كبيرا، من ثم شاركت في مسلسل “حنين”.

وشاركت أيضاً والمسلسل الكوميدي “زمان الصمت”، و”حمام القيشاني” ، ومسلسل”الداية”، و”عائد إلى حيفا” المأخوذ من روايةٍ للكاتب الفلسطيني ​غسان كنفاني​ و”عشتار”، وشاركت في مسلسل السيرة الذاتية “​نزار قباني​” بدور والدة الشاعر قباني وغيرها من الأعمال.

الوعكة الصحية التي أثّرت على صوت صباح الجزائري

صباح الجزائري وعن أزمة “بحة” صوتها قالت إنّها أجرت عملية جراحية لأوتارها الصّوتيّة بسبب وجود لحميّة زائدة، ما أدّى لتغيّر صوتها، وعدم قدرتها على الحديث إلّا بصوت منخفض.

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