بشعر طويل ولحية كثيفة وعباءة، ظهر النجم اللبناني نيقولا معوض في أحدث صور له خلال تصوير “مسلسل الحشاشين“.

نيقولا معوض بشخصية عمر الخيام

ويقوم نيقولا معوض خلال أحداث المسلسل بشخصية عمر الخيام، وتدور أحداثه في القرن الحادي عشر، ومن المقرر إطلاقه خلال موسم رمضان 2024.

ويقدم كريم عبد العزيز في مسلسل “الحشاشين” شخصية “حسن الصباح”، أسس الصباح طائفة توصف بأنها إسماعيلية نزارية، انفصلت عن الفاطميين فى أواخر القرن الخامس الهجري، وبدأت تدعو إلى إمامة نزار المصطفى لدين الله ومن جاء من نسله.

مسلسل الحشاشين

شوّق المخرج بيتر ميمي عشاق الدراما للعمل الكبير مسلسل “الحشاشين” والمقرر أن ينافس في موسم رمضان المقبل، حيث نشر صورة من كواليس العمل على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

وقال بيتر: “متبقى 40 يوم تقريبا على عرض مسلسل الحشاشين الفرقة اللى رعبت العالم فى القرن الحادى عشر ومؤسسها حسن ابن الصباح الرجل الأخطر فى التاريخ”.

وتابع بيتر ميمي: “المسلسل اتصور في 3 قارات، وآلاف من قطع الملابس وآلاف من قطع السلاح، انتظروا عمل يليق بالوطن العربي”.

صناع مسلسل الحشاشين

مسلسل “الحشاشين” تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، ميمى جمال، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، نور محمود، أحمد كشك، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف.

وخلال الأيام الماضية كشف كريم عبد العزيز عن البرومو التشويقي للمسلسل وظهر فيه بالبحر يحاول النجاة ويقول: “اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح”.

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