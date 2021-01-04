حلّ الفنان “أحمد سعد” والفنانة بشرى، وخطيبة الأول مصممة الأزياء “علياء بسيوني”، ضيوفاً مساء يوم الخميس الماضي، على إدوارد ونانسي مجدي في حلقة مميزة من برنامج “القاهرة اليوم”، على شاشة قناة اليوم، باقة ألفا، وذلك احتفالا بليلة رأس السنة الجديدة 2021.

وكانت مفاجأة الحلقة ظهور خطيبة أحمد سعد علياء بسيوني معه لأول مرة في لقاء تليفزيونى، واستمرت تلك السهرة على مدار ثلاث ساعات، من التاسعة والنصف مساء، حتى الثانية عشر والنصف صباحًا،

وبعد عرض تلك الحلقة، تداول روّاد السوشيال ميديا، وعدد آخر من الحسابات الناشطة المّعنية بأخبار نجوم الفن والغناء، صور خطيبة المطرب أحمد سعد من الحلقة معلقين انها أجمل من ريم البارودي ومن سمية الخشاب زوجات خطيبها السابقات، واصفين إياها بصاحبة الجمال الهاديء.

ويقدم البرنامج الإعلامي الكبير جمال عنايت خلال حلقات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، فيما يقدم إدوارد ونانسي مجدي حلقتي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، والقاهرة اليوم إخراج عبدالرحمن زهران، فيما تتولى مها رضا الإشراف والتنسيق على الإعداد، ويشغل ميشيل مرجان منصب المشرف العام لمكتب القاهرة.

ويأتي ذلك بعد أشهر قليلة من إعلان الفنان أحمد سعد خطوبته رسميا على مصممة الأزياء “علياء بسيوني”، في 20 أغسطس، حيث شارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة جديدة برفقة خطيبته معلقًا: “النهاردة عيد ميلادي وخطوبتي..عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ”.. عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي…حد فهم قصدي إيه؟

كما وجه الفنان أحمد سعد رسالة شكر إلى خطيبته علياء بسيوني، من خلال برنامج ” ET بالعربي ” على المفاجأت الكثيرة التي حضرتها له بمناسبة عيد ميلاده .فقال : ” بشكر حبيبتي على المجهود الكبير وعلى مجموعة أعياد الميلاد اللي اتعملت وعلى المفاجآت الخطيرة اللي هي عملتها .. بصراحة ألذ حاجة في الدنيا ”.

كما أشار إلى إنه سوف يعلن قريبا جداً عن موعد زفافه. وتابع ممازحا: ”قريب عايز أعزم الوطن العربي كله على فرحي بس أنا مش عارف أعملها ازاي .. مش عارف قاعة تساع الكل” .