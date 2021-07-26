حلّت النجمة اللبنانية ديانا حداد في ضيافة الإعلامية ديالا مكي من خلال “برنامج مشاهير” عبر تليفزيون دبي، والذي عرض في عيد الأضحى المبارك عبر سهرة فنّية تكريمية، قدمت ديانا خلالها مجموعة كبيرة من أغنياتها الناجحة بين الجمهور العربي، وتحدثت خلال الحوار عن جوانب كثيرة لم تذكرها سابقًا خلال أي من حواراتها، مؤكدة أنها طموحة وإيجابية في كل حياتها الفنية والخاصة، ومتصالحة مع نفسها.

واللافت في تلك الحلقة التلفزيونية، تضمنها مجموعة من المفاجآت التي تميزت باإطلالة مصوّرة لأول مرة لإبنتيها (صوفي وميرا) اللاتي تحدثن عن علاقتهما بوالدتهما ديانا حداد الأم والفنانة، كما تحدثا حول أهم جوانب شخصيتها العائلية خلف الكواليس وبعيدًا عن الإعلام، لتؤكد حداد أن بناتها وسعادتهما هما أهم ما تسعى دائماً الى تحقيقه من أجلهما.

هذا وقد أوضحت الفنانة ديانا حداد أنها تحمل في مسيرتها رسالة إنسانية خيرية اجتماعية توعوية الى جانب رسالتها الفنّية من أجل المساهمة في زرع الإبتسامة والفرحة بين الناس كافة، وأكدت أنها تشارك وتساهم دائماً بالعديد من هذه الأعمال والنشاطات.

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وتضمنت السهرة مداخلة للمخرجة الإماراتية ” نهلة الفهد ” التي وصفتها ديانا بأهم أعز صديقاتها وأكدت تشجيعها إلى دخول الدراما كممثلة كونها تملك موهبة التمثيل، إلى جانب مداخلة الفنان الإماراتي “فايز السعيد” الذي وصف “ديانا” بأنها تميزت بغناء الأغنية الإماراتية والخليجية إلى جانب الألوان العربية التي تميزت بها جميعها، وأوضح أنها تغنت بأهم وأشهر الشعراء في الخليج وعلى رأسهم الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله».

وقدمت ديانا خلال البرنامج الأغنية “ساكن” والتي قدمتها بشكل مختلف وجديد، وأغنية “لاقيتك” وأغنية “الى هنا” التي حققت أكثر من 125 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية باليوتيوب، والأغاني أمانيه، مش رح نختلف، وأغنيتين “رد الزيارة” و”لزرعلك بستان ورود”.

إلى جانب أغنية اختارتها من تترات المسلسلات التي قدمتها وهي بعنوان “يا وقت”، وأكدت أنها تستعد لتقديم مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة التي تتعاون بها مع مجموعة من أهم الشعراء والملحنين في الخليج والوطن العربي، وسوف تقوم بالكشف عنهم خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تجهيزهم.

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