في أول ظهور له مع والده في المستشفى، نشر إبراهيم الفرن أحد أصدقاء الفنان شريف دسوقي صورة له مع ابنه «آدم»، عبر “فيسبوك“، من داخل مستشفى دار الشفاء، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية أدت إلى بتر قدمه.

وظهر الفنان شريف دسوقي في الصورة وهو في حالة معنوية مرتفعة، وعلّق “الفرن” على تلك الصورة قائلا: “شريف دسوقي وآدم شريف دسوقي وأحلى صباح الخير”.

مواضيع ذات صلة: بعد بتر قدمه .. نجوم الفن يدعمون شريف دسوقي في أزمته

وبحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، صرّح الفنان محمود الشرقاوي إن شريف دسوقي لا زال يخضع للملاحظة الطبية الدقيقة، ويحصل على علاج دوائي في الوقت الراهن، تحت إشراف مجموعة من الاستشاريين المتخصصين، على أن يُعاد تقييم حالته الصحية يوم السبت – الذي وافق أمس – للوقوف على خروجه من المستشفى وعودته إلى منزله.

يُشار إلى أن شريف دسوقي تعرض لإصابة أثناء تصوير أحد المسلسلات وبعد الفحوصات اكتشف أنه يعاني من مرض السكر في مرحلة متقدمة وخلال 11 يومًا أصيب بضغط وسكر وحمرة وقدم سكري.

وحرصت الفنانة نهال عنبر، على زيارة الفنان شريف دسوقي، الذي يمكث حاليًا بمستشفى دار الشفاء، بعدما خضع لعملية بتر في قدم سكري يوم الاثنين الماضي. وأهدت الفنانة نهال عنبر الفنان شريف دسوقي باقة ورود، ورافقها في الزيارة الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، وأهداه مُصحفًا. فيما أعرب عدد كبير من الفنانين عن دعمهم ومساندتهم للفنان شريف دسوقي وحرص عدد منهم على زيارته في المستشفى.

يُذكر أن شريف دسوقي حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018 بعد عرض فيلم “ليل خارجي”، كما أنه لفت الأنظار بدوره في مسلسل “بـ 100 وش” الذي عرض في موسم رمضان 2020 ونال إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “