تداولت مجموعة من الحسابات الفنيّة الناشطة المعنية بأخبار النجوم والمشاهير علي مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة من الصور كان المخرج والمؤلف محمد سامي قد شارك بها متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصول والفيديوهات “إنستجرام”، وشهدت تلك الصور ظهور إبنته من الفنانة “مي عمر”، “تايا” التى أستطاعت أن تخطف الأنظار بعفويتها وجمالها .

ونالت تلك الصور المتداولة للمخرج محمد سامي مع إبنته تايا إعجاب عدد كبير من الروّاد والمتابعين، وأكد الكثيرين منهم علي الشبه بين الصغيرة وبين أمها الفنانة مي عمر، حيث قال أحد المتابعين:”تشبه مي كتييير”، بينما علّق اَخر “عين وحواجب أمها وبوق ومناخير أبوها”.

يُذكر أن تايا هي الإبنه الكبري للفنانة مي عمر والمخرج محمد سامي حيث أن هناك طفلة أصغر سناً تُدعي “سيلين” هي الطفلة الثانية لـ سامي و مي، وولدت في شهر إبريل في العام 2018 بأمريكا.

وعلي الصعيد الفنى، تقوم حالياً الفنانة مي عمر بأولي بطولتها المطلقه من خلال “مسلسل لؤلؤ” الذي تصدر قائمة الأعلى مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهو المسلسل الذى يعرض حاليا على شبكة قنوات ON، من الأحد إلى يوم الخميس، بعد 22 حلقة مرت من الأحداث.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.

أما المخرج محمد سامي فيواصل تصوير “مسلسل نسل الأغراب” المقرر عرضه في الموسم الرمضانى القادم 2021، الذي تدور أحداثه في أجواء صعيدية، ويجمع النجوم أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، أحمد مالك، إدوراد، دياب، سلوى عثمان، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، أحمد فهيم، وأحمد داش وغيرهم.