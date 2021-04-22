تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بنشر أخبار النجوم علي السوشيال ميديا، عدة صور شهدت ظهور «زياد» إبن الفنان المصري “خالد النبوي” كان والده الفنان قد نشرها عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، هنئه من خلالها بمناسبة عيد مولده، وأوضحت تلك الصورة الشبه الكبير والواضح بينهما.

وعن صلته بأولاده وعائلته قال خالد النبوي، خلال إحدى لقاءاته الحوارية إنه متواجد دائما في وسط عائلته، ويشاركهم في كافة أعماله وأفلامه التي يتم عرضها عليه: “بنشترك مع بعض، وأنا ديموقراطي جدا”، ووصف زوجته “منى المغربي“، بأنها سيدة عظيمة ووجودها في حياته كان له أهمية كبرى: “يتجاوز دور الزوجة والحبيبة”، موضحا أنه لديه 3 أبناء؛ أحدهما يدرس المسرح بالولايات المتحدة الأمريكية: “هو عمل 3 مسرحيات في السنتين الأولانين”.

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في سياقٍ آخر، خرج الفنان خالد النبوي بالتعليق الأول له بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد ليطمئن جمهوره على وضعه الصحي الحالي بعد أن استدعت حالته نقله إلى المستشفى .فكتب الفنان في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام: ”مساء النور على كل الأحباب الغاليين .. الحمد لله في آخر فترة العزل .. إن شاء الله أخرج منها على خير”.

وتابع: ”مرض كورونا خطير .. ربنا يحفظكم منه وأتمنى الشفاء العاجل لكل الناس “.. كما حرص النبوي على تهنئة متابعيه بحلول شهر رمضان المبارك فقال :”كل سنة وإنتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى مصر والأمة العربية والإسلامية كلها”.

وعلي الصعيد الفنى، يُشار الى أن خالد النبوي شارك على مدار الأيام الماضية، متابعيه على حساباته في موقع “فيسبوك”، الفيلم الوثائقي الذي ظهر فيه ضمن احتفالية موكب نقل المومياوات، بدون الإشارة الى مرضه.

يُذكر أن آخر أعمال خالد النبوي كان “مسلسل لما كنا صغيرين” الذي عُرض في رمضان الماضي 2020، وهو من بطولة: محمود حميدة وريهام حجاج ومحمود حجازي ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم.

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