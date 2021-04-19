تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بنشر أخبار النجوم علي السوشيال ميديا، عدة صور شهدت ظهور «قدرية» إبنة الفنان المصري “ياسر جلال” بعضهم كان والدها قد نشرها عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، هنئها من خلالها بمناسبة عيد مولدها، وأوضحت تلك الصورة الشبه الكبير والواضح بينهما.

وأخري حين ظهر الفنان ياسر جلال مؤخرًا لأول مرة برفقة أولاده (قدرية) و(جلال) في برنامج تليفزيوني، خلال حلوله ضيفًا على برنامج Top Trending من تقديم الإعلامي أحمد عليوة على قناة Ten. وحققت تلك الحلقة نسب مشاهدة عاليه جدًا لما شاهدته من ظهورخاص لأبناء الفنان خاصة إبنته الشابة الجميلة.

وقال جلال عن إبنته في لقائه الخاص من حديقة منزله: «دي الأميرة بتاعتي وحبيبة قلبي، مابطلعهاش بسهولة»، مضيفاً: «ضحكت على هبة مراتي قولتلها هسمي أول اتنين وسميت قدرية على اسم والدتي وجلال على اسم والدي».

ومن جانبها، قالت قدرية، إنّ والدها سَمّاها بنفس اسم والدته الراحلة، معربة عن رغبتها في الدخول عالم التمثيل، كما أعربت عن حُبّها للفنانات إيمي ودنيا سمير غانم، ومي عمر، ومَيّ عز الدين، وياسمين عبد العزيز.

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في سياقٍ آخر، فاجأ فريق عمل «مسلسل ضل راجل» بطل المسلسل الفنان ياسر جلال، بإحضار تورتة للاحتفال بميلاده في كواليس تصوير المسلسل، وذلك بحضور الفنانين محمود عبد المغني ورنا رئيس ونبيل نور الدين والمخرج أحمد صالح.

من ناحية أخرى، أعرب ياسر جلال، عن سعادته بهذه المفاجأة حيث يوافق عيد ميلاده 16 من شهر أبريل الجاري، وأنه لم يكن يتذكر تلك المناسبة حتى فوجئ بما فعله زملاؤه وذلك من خلال مقطع فيديو قام بنشره عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”.

وكان النجم المصري قد تصدر تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر، بـ”هشتاجين” مختلفين أحدهما يحمل اسم مسلسله “ضل راجل” والآخر يحمل اسمه “ياسر جلال”، وذلك بعد أن لاقت الحلقات التى تم عرضها حتى الآن صدى واسعا وتفاعل معها رواد السوشيال ميديا.

“مسلسل ضل راجل” يذاع يوميًا على قناة الحياة، بطولة النجوم ياسر جلال، ونرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغني، ورنا رئيس، ومحمد يسري، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

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