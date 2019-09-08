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أول ظهور ل ” حكيم ” من داخل المستشفى بعد تعرضه لحادث سير

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نشر الفنان والمطرب الشعبي المصري ” حكيم ” مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع ” إنستجرام ” يطمئن الجمهور على حالته الصحية .

ويأتي ذلك بعد تعرضه في الساعات الأولى من صباح يوم أمس السبت إلى حادث سير على طريق السويس مما أدى إلى انقلاب سيارته .

وتم نقل حكيم إلى أحد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج اللازم .

وظهر حكيم بمقطع الفيديو من داخل المستشفى وتحدث عن وضعه الصحي وعن الحادث والحالة الصحية للسائق الذي كان برفقته قائلا : ” قدر الله وما شاء فعل عملنا حادثة بالعربية أنا بخير الحمد لله السواق بس هو اللي تعرض لشوية كدمات وهو بخير دعواتكم لينا بس ” .

وكتب في تعليقه على الفيديو : ” قدر الله وما شاء فعل الحمد لله على كل حال .. على فكرة ماكنتش اعرف أنكم بتحبوني كده انا كمان بحبكم قوي والله .. الحمدلله ” .

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قدر الله ما شاء فعل. الحمدلله على كل حال. على فكره ماكنتش اعرف أنكم بتحبوني كده انا كمان بحبكم قوي والله. الحمدلله

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