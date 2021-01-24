طرح الفنان المصري ” محمد رمضان ” يوم أمس فيديو كليب أغنيته الجديدة ” مصباح علاء الدين ” عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات ” يوتيوب ” .

ولفت أنظار المتابعين ظهور ” حنين ” إبنة محمد رمضان الكبرى معه في الفيديو كليب في أكثر من مشهد وهي تجلس إلى جانب والدها في سيارته التي يقودها حيث شاركته في الغناء والتمثيل .

ونشرت حنين محمد رمضان مجموعة من الصور ومقطع فيديو من الأغنية عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وكتبت في تعليقها : ” مصباح علاء الدين ” .

يذكر أن أغنية مصباح علاء الدين من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد يحيي وتوزيع وسام عبد المنعم وإنتاج محمد رمضان .