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أول ممثلة مصرية تقود السيارة في المملكة العربية السعودية.. خمنوا من هي!

بواسطة -
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Rasha Mahdi1

عقب حضورها الملتقى الأول للثقافات والحضارات في الجامعة العربية المفتوحة في الرياض، عبرت الممثلة المصرية ​رشا مهدي​ عن سعادتها بما رأته في ​المملكة العربية السعودية​ من تمكين المرأة، والنجاحات التي حققتها في الآونة الأخيرة .

وعلقت رشا على فيديو قامت بنشره وهي تقود السيارة في السعودية قائلة:”زيارة سريعة للرياض وان شاء الله تتكرر قريباً .. شفت تمكين ونجاحات للمرأة السعودية في كل المجالات ودعم حكومي وشعبي غير محدود .. بجد شكرا للسعودية على التعامل الراقي والحب اللي شفته .. وطبعا لو ممكن افوت اللقطة دي .. و بكده أكون أول فنانة مصرية تقود في السعودية”.

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