أول ممثلة مصرية تقود السيارة في المملكة العربية السعودية.. خمنوا من هي!

عقب حضورها الملتقى الأول للثقافات والحضارات في الجامعة العربية المفتوحة في الرياض، عبرت الممثلة المصرية ​رشا مهدي​ عن سعادتها بما رأته في ​المملكة العربية السعودية​ من تمكين المرأة، والنجاحات التي حققتها في الآونة الأخيرة .

زيارة سريعة للرياض و انشاء الله تتكرر قريب .. شفت تمكين و نجاحات للمرأه السعودية في كل المجالات و دعم حكومي و شعبي غير محدود. بجد شكرا للسعودية عالتعامل الراقي و الحب اللي شفته ..

و طبعا لامومكن افوت اللقطه دي 🚗👩

و بكده أكون أول فنانه مصرية تسوق في السعودية🙋‍♀️🇪🇬❤🇸🇦🚘 pic.twitter.com/4YfynERmn0 — رشا مهدي Rasha Mahdi (@RashaMahdi) ١١ ديسمبر ٢٠١٨

وعلقت رشا على فيديو قامت بنشره وهي تقود السيارة في السعودية قائلة:”زيارة سريعة للرياض وان شاء الله تتكرر قريباً .. شفت تمكين ونجاحات للمرأة السعودية في كل المجالات ودعم حكومي وشعبي غير محدود .. بجد شكرا للسعودية على التعامل الراقي والحب اللي شفته .. وطبعا لو ممكن افوت اللقطة دي .. و بكده أكون أول فنانة مصرية تقود في السعودية”.