استرجعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ذكرياتها مع فرقتها الموسيقية في إحدى البروفات، حيث شاركت متابعيها بمقطع فيديو من كواليس إحدى البروفات الغنائية، معلقة “أيام البروفات”،

وظهرت الفنانة نانسي عجرم في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على انستجرام، وهي ترقص وتتمايل على أنغام أغنيتها “ابن الجيران” التي طرحتها في فبراير 2013.

وكانت نانسي عجرم قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد ابنتها الصغرى، ليا، التي أتمت عامها الثاني وشاركت متابعيها بصور ترصد أجواء الحفل.

وتظهر في الصور تحضيرات مميزة أقامتها نانسي عجرم بمناسبة عيد ميلاد طفلتها، وقيام زوجها طبيب الأسنان اللبناني، فادي الهاشم، بإطفاء شموع كعكة عيد الميلاد مع ابنته في حضور والدتها وشقيقتيها ميلا وإيلا.