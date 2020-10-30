أشعلت الفنانة أيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتواجدان حالياً في الجونة لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وعلى هامش المهرجان، حضرت أيتن وعز العرب إحدى الحفلات التي تم خلالها تصوير مقطع فيديو كوميدي لهما ظهرا فيه وهما يرقصان على أنغام أغنية “سالمونيلا” لتميم يونس، وكانا مندمجَين لدرجة أن فوجئت أيتن بالفيديو.

يُذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الجونة تُقام في الفترة من 23 إلى 31 تشرين الأول (أكتوبر)، ويشهد المهرجان هذا العام عرض 65 فيلماً من 42 دولة.

ومن ناحية أخرى، تشارك أيتن عامر الفنان أحمد رزق في مسلسل “في يوم وليلة”، وكشفت عن تفاصيل دورها فيه قائلةً إنها تقدّم دور زوجة أحمد رزق الذي يتعرّض لأزمة في أول حلقة من المسلسل، الذي ينتمي الى نوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار من الغموض والإثارة.

يُذكر أن أيتن عامر شاركت في رمضان 2020 بمسلسل “فرصة تانية‎”، وهو من بطولة ‏ياسمين صبرى، أحمد مجدي، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، محمد أبو داود، ‏أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎