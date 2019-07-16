أيتن عامر تنشر صورة لها في الثانوية العامة

نشرت الفنانة المصرية ” أيتن عامر ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” تعود إلى المرحلة الثانوية .
وأشارت أيتن إلى أن الصورة ترجع إلى عندما كانت بالصف الثالث الثانوي .
وعلقت أيتن على الصورة وكتبت : ” من يوم ما أتولدت وأنا تقريبا شكلي متغيرش خالص .. الصورة دي وأنا في تالتة ثانوي ” .
وأثارت الصورة إعجاب متابعيها وحبيها وعلق بعضهم متعجبين من مظهرها الذي لم يختلف منذ المرحلة الثانوية .
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من يوم ما اتولدت و انا تقريبا شكلى متغيرش خالص الصورة دى و انا فى تالتة ثانوى 🥰 #ايتن_عامر