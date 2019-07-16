أيتن عامر تنشر صورة لها في الثانوية العامة

نشرت الفنانة المصرية ” أيتن عامر ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” تعود إلى المرحلة الثانوية .

وأشارت أيتن إلى أن الصورة ترجع إلى عندما كانت بالصف الثالث الثانوي .

وعلقت أيتن على الصورة وكتبت : ” من يوم ما أتولدت وأنا تقريبا شكلي متغيرش خالص .. الصورة دي وأنا في تالتة ثانوي ” .

وأثارت الصورة إعجاب متابعيها وحبيها وعلق بعضهم متعجبين من مظهرها الذي لم يختلف منذ المرحلة الثانوية .