أصبح الممثل التركي جان يامان من أهم نجوم تركيا في فترة قصيرة، كما أنه شهرته لم تقتصر على بلده الأم بل وصلت إلى الدول الأوروبية.

شهرة جان يامان دفعت أحد أصحاب متاجر الأيس كريم في إيطاليا إلى أن يقدم لزبائنه نكهة من الأيس كريم مكونة من العسل والتين إضافةً إلى الكراميل والفستق وأطلق عليها إسم “جان يمان”.

صاحب المتجر أكد أن اسم النكهة جاء بـطلب متكرر من الزبائن لحبهم الشديد للممثل التركي.





محبي جان شاركوا الصور بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي، وعبر المقيمين خارج إيطاليا عن رغبتهم بتجربة هذه النكهة.