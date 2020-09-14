أصبح الممثل التركي جان يامان من أهم نجوم تركيا في فترة قصيرة، كما أنه شهرته لم تقتصر على بلده الأم بل وصلت إلى الدول الأوروبية.
شهرة جان يامان دفعت أحد أصحاب متاجر الأيس كريم في إيطاليا إلى أن يقدم لزبائنه نكهة من الأيس كريم مكونة من العسل والتين إضافةً إلى الكراميل والفستق وأطلق عليها إسم “جان يمان”.
صاحب المتجر أكد أن اسم النكهة جاء بـطلب متكرر من الزبائن لحبهم الشديد للممثل التركي.
محبي جان شاركوا الصور بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي، وعبر المقيمين خارج إيطاليا عن رغبتهم بتجربة هذه النكهة.
اي فشر اين هذه من الأكلة الانكليزية الي يسموها خبز البودينغ ؟؟؟ هو الحلوى الشعبية في المملكة المتحدة، يعني بريطانيا العظمى الدولة الشقيقة للعروبة ؟؟ فهذه الحلوى تعود جذورها إلى ما قبل ثلاثمئة سنة ، وما تزال حتى اليوم من اهم اطباق الحلوى المتداولة في المطاعم، المراكز الحيوية والمستشفيات ايضاً.تُصنع هذه الحلوى البريطانية الرائعة عن طريق نشر الزبدة على شرائح من الخبز الأبيض، ثم رشها بالسكر والزبيب وصبّ الكاسترد الطازج ليتم تقديمها في الكافيهات البسيطة والمطاعم الفاخرة على حدٍ سواء او على ضفاف التايمزو ، وتم تعريبها فسموها جلمبو !! رغم اني لا أكلها هي وبقية الحلويات والمعجنات والكيك الا من يد الصبايا المسلمات الي يشتغلون في الكافيهات ، لانه الواحد ما يدري شنو يحطون المشمشات بنات انكلو ساكسون ، فهم يستعملون الزيت او الدهون الحيوانية الغير حلال ، لكن إذا صبايا لبنانيات او مغربيات وصاحب المحل زول سوداني ، فعز الطلب ، الواحد ياكل وهو مطمأن انها حلال ، وعندها الواحد يأخذ معاه اثنين سفري ، اقصد اثنين بوندينغ وليس اثنين صبابا . وسبعة همبورغر عليه كاتشب ومايونيز من الي هو . طبعا هذا قبل المكرونا تبع الوطواط الصيني ، فغدا الاثنين سيتم اعادة منع التجمعات وعمل إغلاق من جديد ، هذا حظي كل ما اريد اكمل نصف ديني ، بتصير مشاكل .
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