تضامن الشاعر الغنائي المصري أيمن مصطفى قمر مع الفنان الاماراتي حسين الجسمي ضد حملة السخرية التي تعرض لها الجسمي عقب انفجار مرفأ بيروت ووصفه بـ “النحس”.

فقد انتقد أيمن بهجت ما تعرض له الجسمي في تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: “حسين الجسمي الفنان الكبير رفيق المشوار.. من بحبك وحشتيني لـ ٦ الصبح.. بعد الفراق.. أهل كايرو.. بشرة خير.. محدش مرتاح.. سنة الحياة، وحاجات كتير تانية.. حسين هو النجاح والذوق والاحترام والأدب”.

وتابع “تابع: “ده شغل إخوان عشان أعماله مؤثرة ووجعتهم.. إحنا في مصر بنتمنى يغني لنا كل يوم حسين بشرة الخير ومصر في أمان وفي سلامة واللي بيروج للتفاهات دي يتحملها قدام ربنا، ده أكبر حرام، لازم نراعي ضميرنا في الكلمة اللي بننطقها وبنكتبها”.

وكان انفجار ضخم قد هز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء، وأثار حالة كبيرة من الهلع بين سكانها بسبب ضخامته والدمار الواسع الذي سببه في ارجاء المدينة..