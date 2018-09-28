أيمن بهجت قمر يطالب بقانون لمكافحة ” الشتيمة”

طالب السيناريست والشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر بتطبيق قوانين تعاقب السب بالسجن أو الغرامة، وكتب أيمن بهجت قمر، تغريده عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا: ” لازم قوانين صارمة لمكافحة الشتيمة والخوض في أعراض الناس الرأي مش بالسب واللعن والكلام على شرف فلان وشرف فلانة”.

وتابع،” والتعبير عن الغضب عمره ما كان بالألفاظ ولا بالوقاحة لازم قوانين رادعه تصل لحد السجن والغرامة لأي واحد يفكر يشتم أي حد الحرية مش قلة أدب”.

الجدير بالذكر أن أيمن بهجت قمر يُعرض له حالياً بدور العرض السينمائي فيلم “البدلة”، الذي طرح في موسم عيد الأضحى الماضي وحقق إيرادات عالية منذ طرحه، وبعد هذا النجاح فجر “قمر” مفاجأة نالت إعجاب متابعيه وهي أنه ينوي تحضير جزء ثان من فيلم “البدلة”.

فيلم “البدلة” بطولة تامر حسني وأكرم حسني وماجد المصري وأمينة خليل ودلال عبد العزيز وغيرهم، ومن إخراج محمد جمال العدل.