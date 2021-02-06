أثار الممثل السوري أيمن رضا الجدل بشكل كبير بعد اتهامه اللبنانيين بسرقة السوريين وبأن نجوم الدراما السورية اصحاب فضل على زملائهم اللبنانيين وانهم سبب نجاحهم.

كلام أيمن رضا جاء خلال مقابلة له عبر منصة “بوديو” مع الإعلامي باسل محرز حيث قال أنّ الشعب اللبناني يتعامل مع السوريبن طريقة غير جيّدة ويتعرّض الشخص للإهانة رغم أن سوريا كانت مفتوحة للجميع.

وتابع “حتى بالاسعار وبطريقة التعامل ينظرون لنا بطريقة فوقية مع انه كل مصاريهم التي بالبنوك من سوريا”.

ورد الخال: الممثلون السوريون اشتهروا في لبنان

على جانب أخر، صرّحت الممثلة اللبنانية ورد الخال أن الممثلين السّوريين لم يكونوا معروفين في لبنان سابقا، وأن سبب شهرتهم الواسعة هو حصولهم على أدوار بطولة في لبنان من خلال الدّراما المشتركة.



وأعاد الجمهور تداول مقاطع فيديو من مقابلة الخال خلال الساعات الماضية وسط ردود فعل واسعة، رغم أن المقابلة تعود إلى 24 نوفمبر 2020، وخلال حديثها لإحدى الإذاعات اللبنانية، قالت الفنانة: “ما عم يتسوق للممثل اللبناني ويستثمر فيه متل ما عم يستثمر بغيره.. يعني في كتير ممثلين سوريين ما كانوا معروفين انعرفوا لما اخدوا بطولات من لبنان”.



وأضافت ورد الخال في تصريحاتها: “ما كانوا معروفين في لبنان.. ما كنا نعرف فيهم.. معروفين بسوريا ونجوم فيها”.



وأشارت الممثلة اللبنانية إلى أن المنتج اللبناني هو من أعطى الفرصة للممثل السّوري في الدراما المُشتركة، وهو من ساهم في شهرته عربيا.

أيمن رضا ردا على ورد الخال: لبنان لم ينتج الا الدراما الهابطة

بدوره رد الفنان أيمن رضا على كلام ورد الخال وقال أن لبنان لم يصنع ألا الدراما الهابطة وأن نجوم لبنان صنعتهم الدراما السورية.

وتابع أيمن رضا: نحن سبب شهرة ممثلين لبنان على رأسهم نادين نسيب نجيم وستيفاني صليبا والمنتجون السوريون اعطو ادوار الشباب السوري الواعد للممثلين اللبنانين وكانت النتيجة في لبنان .النجوم وفي سوريا شباب متخرج من كلية الفنون عاطل