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أيمن رضا يعلن اعتزاله التمثيل.. ماذا قال عن باسم ياخور؟

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ayman reda 0

أعلن الممثل السوري ​أيمن رضا​ أنه بِحُكم المعتزل فنياً اذ يطل على المشاهدين بعمل كل سنتين وأكد أنه اعتزل مهنة الفن منذ فترة بعد تعرضه للظلم الفني على مدار 30 عاماً ولكنه لم يعلن ذلك.

ومن الامور التي ظلم بها هب عدم ظهوره في السينما على الرغم من مسيرته الطويلة كما تساءل عن السبب الذي جعله خارج المنافسة في الدراما عبر أعمالٍ حقيقية ذات قيمة عالية
وحول هجومه الأخير على الممثل باسم ياخور أكد رضا في التصريحات الصحافية نفسها أن زميله هو من بدأ بالتطاول عليه مؤكدا انه ليس صديقاً له من الاساس ورد على متهميه بالغيرة من باسم بالقول أنه يعلم قيمته كفنان ولا يريد فتح دفاتر تؤكد أن باسم ياخور مصلحجي مضيفا انه لو نافسه لتفوّق عليه.

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