حلّ أحمد فهمي ضيفاً على برنامج “حبر سري” الذي تقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة “القاهرة والناس”، حيث تحدث عن صعوبات مهنة الفن، وكشف عن مرضه الخطِر.

حيث كشف فهمي، عن تعرضه لإصابة بمرض في القلب خلال عام 2016 وخضع لعملية جراحية وتعافى، قائلا: “أنا بخاف على وزني وبظبط أكلي وبحب الحلويات وفي عام 2016 خلال موسم رمضان حسيت أن وزني زاد شويه ورحت للدكتور فطلب مني فحوصات”.

أحمد فهمي يكشف عن تفاصيل مرضه

وأضاف أحمد فهمي، أنه اكتشف بعد الفحوصات أن عنده تعب في القلب والدكتور وجه له اسئلة ولكن قال له إن يلعب كرة ويذهب إلى الجيم وذهب لدكتور آخر من انجلترا وعمل فحوصات وتأكد من الاصابة.

وتابع أحمد فهمي: “كان عندي صمام مترالي مسئول عن ضخ الدم من القلب للجسم وأنا كان عندي من العصبية أحد الصمامات بيفوت فبيحصل ارتجاع في القلب واتخضيت على نفسي وعملت عملية وقتها”.

أبرز تصريحات أحمد فهمي:

– “من وجهة نظري في حاجات في شغلنا مش على حسب المجهود، ولما كنت بعزف أخذت جوائز كتير جداً وكنت ببذل مجهود في شغلنا ولكن في شغلنا الفن فيه جزء منه شللية ومجاملات”.

– “لا أخاف من تصريحاتي لأنها حقيقة وبقول اللي أنا حاسّه وأنا مليش شلّة وليا أصحاب بنشتغل مع بعض ولكن مليش شلّة في الوسط الفني”.

– “ممكن أقعد سنة مشتغلش عشان مفيش حاجة عجبتني وكان في خطوات كنت حاسبها من فكرة المغنّي اللي بيمثّل، ودلوقتي بمثّل عشان التمثيل مش عشان مغنّي، ونفسي آخد جائزة في التمثيل”.

– “تامر حسني نجم كبير في جيله ومن أكتر المغنّين اللي دخلوا مجال التمثيل وحققوا إيرادات ضخمة في شباك التذاكر”.

– “تامر حسني كان صديقي وزملاء في فصل واحد، وممكن أكون قلت زمان في بداية تامر حسني إنه مش نجم الجيل وأنا لا أنكر إن تامر من أهم نجوم جيله”.

– ممكن أقبل بدور حلو من غير فلوس بس أبقى واثق في العوامل الفنية المخرج والكاتب وإنه هيكون عمل فني جيد أقدّمه ببلاش وأنا ضد دور ضيف الشرف ومش بعمله”.

– “في 2013 تعرضت لمشكلة مع موظف بأحد البنوك كان بياخد الفلوس مني بس الورقة اللي بيختمها الخاصة بالإيداع مكنش بيديهالي ومبيحطهاش في حسابي”.

– “بعد فترة البنك بلّغني إن فيه فلوس دخلت في حسابي بالغلط واكتشفوا إن الموظف كان بيعمل معايا كده ومع عملاء تانيين ونصب علينا، واللي أنا استفدته إن مفيش ورقة برميها وعملت ملف كامل باترك فيه أي ورقة”.

– “اتعاملت قبل كده مع حد بحسن نية بس بعد كده خذلني، أحد المنتجين نصب عليا قبل كده خذلني بعد ما وثقت فيه وماخدتش فلوسي”.

– “كنت رافض إن مراتي تشتغل وده لأني بأغير عليها وبعد كده لما فكّرت بعقلانية لقيت إن ده كان ظلم ليها، ونصيحة والدي لما أوصل لسنّ 45 سنة قاللي اشتغل بكل قلبك علشان تأمّن نفسك لما توصل لعمر 45 تقدر تكون معاك فلوس تعيش بيها مرتاح أنت وعيلتك”.

– “اكتشفت إصابتي بمرض في القلب فجأة في عام 2016 بعد إجراء إشاعات وفحوصات طبية لطبيب التخسيس”.

– “لما أبويا توفّى كان من حقي أتدخل في حياة إخواتي البنات، وبقيت تقريباً أبوهم فالتدخل إني لازم أبقى موجود وضهر وداعم ليهم، عندي 5 إخوات بنات وبقيت أبوهم بعد وفاة الأب”.

– “عمري ما كنت متدلّع، أبويا فرض عليَّ طريقة في التعامل وأنا صغير علشان أطلع راجل، ومن وأنا عندي 8 سنين ابتديت اشتغل برة المزيكا، وكنت بحاول أوفّر فلوس على أبويا”.

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