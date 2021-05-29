نشرت الفنانة ” منة شلبي ” البرومو الترويجي الرسمي لمسلسل ” ليه لأ ” في موسمه الثاني عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وكشف البرومو عن مشاركة ” منى ” إبنة الفنان ” أحمد زاهر ” في المسلسل حيث ظهرت فيأحد المشاهد بالإعلان ويبدو أنها ستجسد دور إبنة الفنان ” أحمد حاتم ” .

وبذلك يكون مسلسل ليه لأ 2 هو العمل الفني الأول لمنى أحمد زاهر وبداية دخولها إلى عالم الفن والتمثيل وتنضم لشقيقتيها ” ملك وليلى ” .

يذكر أن مسلسل ليه لأ 2 من المقرر بدء عرضه في 10 يونيو على منصة شاهد vip .. ويشارك في بطولته كلا من : منة شلبي وأحمد حاتم ومراد مكرم ومها أبو عوف وسارة عبد الرحمن .. ومن تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف .