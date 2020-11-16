تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للممثلة المصرية ليلى ​أحمد زاهر​ ووالدها الممثل المصري أحمد زاهر، كانت نشرته هي عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت ليلى في الفيديو وهي تمازح والدها، معترفةً له أنها أجرت عمليات تجميل في وجهها، وتحديداً لشفتيها وأنفها، قائلةً له:”بابي أنا روحت نفخت شفايفي وعملت مناخيري”، ليرد عليها بطرافة:”الله حلوين أوي.. هبل طبعا مفيش الكلام ده”.



ومن ناحية أخرى يجسد زاهر في مسلسل “لؤلؤ”، شخصية زوج الممثلة المصرية مي عمر، التي تجسد دور مطربة تعمل في إحدى الكباريهات، ويكون هناك كثير من المواقف التي تتعرض لها في بداية مشوارها الفني.

المسلسل تدور أحداثه في 40 حلقة، من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، من تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام.