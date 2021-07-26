دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ”السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهم البعيدون عن أضواء الشهرة، ومن بين هؤلاء الفنان المصري أحمد سعد الذي ظهر مؤخرًا مع إبنيه “جودي” و”أحمد” اللذين لا يعرفهما الجمهور.

حيث شارك أحمد سعد جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بصورة جديدة ظهر فيها مع إبنيه أثناء قضاء الإجازة الصيفيه بالإسكندرية.

وعلّق سعد علي الصورة قائلًا: “ألف حمد وشكر ليك يارب رزقنى بأولاد بيحبوا إسكندرية زي ما أنا بحبها”، وتفاعل معه الكثيرون من محبيه الذي أكدوا أن ابنائه لا يشبهوه بشكلٍ كبير. بينما أشاد الكثيرون بجمال إبنته مؤكدين أنها تشبه والدها كثيرًا

يُشار إلي أن أول سيدة في حياة المطرب أحمد سعد هي «لبنى بيومي» والتي تزوجها العام 2006، وهي أمّ ابنيه “جودي” و”أحمد”، وكانت هناك خلافات مستمرة بينهما أدت لطلاقهما 3 مرات، كان أولهما في العام 2010، بسبب خلافات بينها وبين شقيقته، وفي نفس العام، ردها مرة أخرى بمؤخر صداق خمسة آلاف جنيه، وانفصلا نهائيا عام 2011.

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من ناحية أخري، انفصل الفنان أحمد سعد عن خطيبته علياء بسيوني بعد أقل من عام من الخطوبة، حسبما أعلنه برنامج «Et بالعربي»، عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

لم يكشف أحمد سعد عن أسباب الانفصال، إلا أنه اكتفى بحذف الصور التي جمعتهما عبر «إنستجرام». وارتبط سعد بعلياء العام الماضي في يوم عيد ميلاده كما احتفل بخطبته في جو أسري حضره عائلة العروسين ومنهم شقيقه عمرو سعد.

يُشار أن “سعد” كان قد صرّح في حوار سابق له أن خطيبته السابقه عارضة الأزياء علياء بسيوني هي السبب وراء تغيير حياته للأفضل عقب انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب.

وكانت آخر أعمال أحمد سعد أغنية «الملوك» التي طرحها مؤخرًا مع عنبة وحققت نسب مشاهدة عالية على اليوتيوب وصلت إلى 15 مليون مشاهدة.

كما شارك أحمد سعد في الموسم رمضان 2021 الماضي كضيف شرف في “مسلسل موسى” مع محمد رمضان وسمية الخشاب.

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