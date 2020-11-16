شارك الفنان المصري “إدوارد”، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بعدة صور ومقاطع فيديو تجمعه بإبنته “ماريا” التى لفتت الأنظار إليها بجمالها ولشدة تشابها من جهة الملامح والشكل مع والدها، حيث أشار بعض المتابعين أنها تُعد “صورة طبق الاصل” منه.

كما أطلت “ماريا مع والدها مؤخراً مع الفنانة إسعاد يونس فى “برنامج صاحبة السعادة”، و غنت ماريا إدوارد وأبدعت فى الغناء، وعلقت الفنانة القديرة إسعاد يونس قائلة: “صوتك حلو وجامدة”، ورد إدوارد: “ولا بلاد برة”.

وقال الفنان إدوارد في حواره مع إسعاد يونس في “برنامج صاحبة السعادة” المذاع على قناة ” dmc”، إن والده سبب حبه فى الموسيقى والأغاني الكلاسيكية الأجنبية، وطبقت اللى علمه والدى مع أبنائى، مضيفا:” ابنائي حبوا الموسيقى الغربية، واكتشفت أن ابنتي ماريا صوتها حلو فى الغناء الغربى”، مضيفا أنه عرض أول كليب لابنته من إنتاج عدد من الشباب.

وعلي الصعيد الفنى، يُشارك الفنان إدوارد فى أحداث “مسلسل نسل الأغراب” الذى يجمع بين كل من الفنان أحمد السقا و النجم أمير كرارة ومن تأليف وإخراج محمد سامي، والمقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل ومن إنتاج سينرجي، وتدور أحداثه فى منطقة الصعيد، ويجسد إدوارد أحد الأدوار الرئيسية فى العمل، خاصة بعد نجاحه فى موسم مسلسلات رمضان 2020، من خلال “مسلسل البرنس” و”مسلسل فرصة تانية”.

وتعد مشاركته في مسلسل نسل الأغراب المرتقب، هي المرة الثانية الذى يجسد فيها إدوارد شخصية صعيدية بعد “مسلسل ولد الغلابة” الذى قدمه مع أحمد السقا وحقق من خلاله نجاح كبير وكان أيضاً من إخراج محمد سامي.

كما يشارك الفنان إدوارد حالياً في بطولة “مسلسل لؤلؤ” المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أحمد مجدي، سلوى عثمان، ملك زاهر، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام.