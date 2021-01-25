من فترة لأخرى يحرص عدد من نجوم الفن والإعلام على التقاط الصور مع أبنائهم، ويقومون بنشرها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، ويُصدم الكثيرون من متابعيهم عندما يعلمون بالأعمار الحقيقية لأبنائهم، حيث يعتقد البعض أن هؤلاء النجوم مازالوا في مرحلة الشباب، وأن أعمارهم لم تتخط الثلاثين عاماً، ولكن في حقيقة الأمر فهم تخطون عامهم الأربعين بكثير وربما يقتربون من الخمسين، لذلك ليس من الصعب أن يكون لديهم أبناء في مرحلة الشباب.

وهذا ماحدث مع الفنانة المصرية “إنجي المقدم” البالغة من العمر الـ 43 عاماً ،حيث أعادت حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم والمشاهير علي السوشيال ميديا، تداول صوراً لـ “جنا” إبنتها الكبري التى تقترب من إتمام عامها الـ 17، حيث كانت الفنانة قد نشرت بعض الصور لهما عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” واستطاعت تلك الصور أن تحصد تفاعلا كبيراً من قبل الروّاد، وأشار بعضهم إلي أن هناك شبه كبير بين جنا وبين والدتها.

يُشار إلي أن الفنانة إنجي المقدم متزوجه من رجل الأعمال الليبي “طلال سويحلي” ، وذلك بعد قصة حب جمعت بينهما منذ الجامعة، وتم الزفاف في عام 2001، ولديها إبنين هما :”جنا” الإبنه الكبري و”أحمد” الإبن الأصغر وعمره حالياً 9 سنوات.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن الفنانة إنجي المقدم تعاقدت على المشاركة في الجزء الثاني من “مسلسل الاختيار” ويشاركها البطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وتوقف التصوير مؤخرا بسبب وفاة عم الفنان كريم عبد العزيز، ومن بعده رحيل أحد أبطال العمل النجم هادي الجيار. علي أن يتم إستئناف التصوير في الأيام القليلة المقبلة.

المسلسل يسلّط الضوء بهذا الجزء على فترة 2012 و2013 وحتى 2020، ولكن من زاوية لا يعرف عنها الناس شيئاً، وبحسب ما صرّح به سابقاً المخرج ​بيتر ميمي​ وقال إنه سيسلّط الضوء على شهداء وزارة الداخلية. العمل من بطولة كريم عبد العزيز​ و​إياد نصار​ و​أحمد مكي​ و​أحمد داش​ وبشرى وغيرهم من الممثلين. جدير بالذكر أن الجزء الأول من المسلسل حقق نجاحاً كبيراً حين عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نسبة مشاهدة عالية جداً.

وكان آخر أعمال الفنانة إنجي المقدم الفنية “مسلسل لعبة النسيان”، والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، وهو من بطولة دينا الشربيني بجانب كل من أحمد داود والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.