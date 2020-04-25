نشرت الفنانة ” غادة نافع ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” منشورا لها وجهت من خلاله رسالة إلى والدتها الفنانة الراحلة ” ماجدة الصباحي ” بمناسبة شهر رمضان المبارك .

فكتبت قائلة : ” أمي الحبيبة لن ننساك ما حيينا وسندعو الله ألا يحرمك أجر رمضان ويغفر لك ويرحمك ويعافيك ويعفو عنك وأن يجزيك عنا أعالي الجنان ” .

وتابعت : ” اللهم صبرنا واجمعنا معها بالفردوس الأعلي اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها ” .

وأضافت غادة نافع : ” أتى رمضان وأمي لا وجود لها فكيف حال قلبي وطوق الحزن يخنقني .. فزدني يا رب صبرا وإيمانا وأنزل رحمة على أمي وأكرمها بعفو منك واسكنها الجنان ” .