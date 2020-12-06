انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية خبرا يؤكد وفاة الفنان اللبناني ” دريد لحام ” .

وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الحزن بين محبيه ومتابعيه فيما لم يخرج أحدا من أفراد عائلته لتأكيد أو نفي الخبر ولم تصرح نقابة السوريين بذلك أيضا .

حتى خرجت ” ديمة لحام ” إبنة الفنان دريد لحام بتصريحات صحفية لها أكدت على أن ما تم تداوله ما هو إلا مجرد إشاعة أطلقتها بعض الصفحات على السوشيال ميديا لزيادة التفاعل عليها وكسب الإعجابات .

وأعربت ديمة عن إستنكارها لهذا الأمر مشيرة إلى أنه من المعيب استغلال أرواح وحياة الناس من أجل مكاسب عامة وعدم مراعاة وقع مثل هذه الأخبار على من تطوله وعائلته ومحبيه .

وأكدت على أن والدها بصحة جيدة ولم يعد يكترث بهذه النوعية من الأخبار فهي ليست المرة الأولى التي تخرج فيها شائعات عن وفاته .