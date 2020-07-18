شارك الفنان المصري “تامر هجرس” جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة له مع إبنته “تمارا” التى خطفت الأنظار بجمالها الأوروبي وبشبها الكبير لوالدها، الذي كان يودعها من خلال تلك الصوره قبل ذهابها لإستكمال دراستها ودخولها المرحلة الجامعيه .

وأرفق هجرس تلك الصور بالتعليق فقال:”انتظر أيها العالم، إنه من الصعب جدًا أن أقول وداعًا، لأنني سعيدة يا صغيرتي ولأنك ستكونين بخير في الجامعة يا تمارا، ربنا يحفظك”، ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين اثنوا على جمال إبنته، مشيرين إلى انها تشبه والدها الفنان بشكل كبير .

وفي السياق الفنى، يُشار إلي أن الفنان تامر هجرس شارك فى الموسم الرمضانى لعام 2019، كضيف حلقه بـ “مسلسل بدل الحدوتة 3” أمام الفنانة دنيا سمير غانم، ودارت أحداث الحلقة التى شارك فيها الفنان في إطار من الكوميديا، بعد أن تمكنت لهفة – دنيا سمير غانم – من إجبار سيف – تامر هجرس – على تقديم اعتذار لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حتى يحصل على مقادير أكلة الأمورة.