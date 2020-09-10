نشرت “منة” إبنة الفنان حسين فهمي، والفنانة ميرفت أمين، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات”إنستجرام”، صورة تجمعها بوالدها أثناء تمضيتها الإجازة الصيفية في الساحل الشمالي، وأخرى مع أصدقائها، وعلّقت قائلة:” فتاة زرقاء في عالم أزرق”، ويعدُّ هذا ظهورها الأول بعد فترة غياب طويلة منذ زواجها من طارق جميل سعيد، العام 2018.

وظهرت منة خلال الصورة وهي ترتدي فستانًا باللون اللبني، فيما نسق والدها الفنان حسين فهمي معها قميصا باللون اللبني، وتفاعل المتابعين مع تلك الصورة وتداولتها السوشيال ميديا بشكلٍ كبير، وأكد البعض أنها تشبه إلي حد كبير والدتها الفنانة ميرفت أمين في فترة شبابها.

في سياقٍ آخر، احتفلت منة حسين فهمي بعيد ميلادها، مع والدها ووالدتها، وعدد من أصدقائهم من بينهما الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، في نوفمبر الماضي.وتداول مقطع فيديو من عيد الميلاد، أظهر “منة” وهي تغني لوالدها أغنية “يا واد يا تقيل”، التي غنتها له الفنانة سعاد حسني في فيلم “خلي بالك من زوزو”.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن آخر أعمال الفنان حسين فهمي “فيلم الكويسين”، من بطولة أحمد فهمي، شيرين رضا، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، تارة عماد، أسماء أبو اليزيد، عمرو وهبة، وجيلان علاء، مكاوى من تأليف أيمن وتار، وإنتاج “سينرجي فيلمز”، وإخراج أحمد الجندى.