كشفت ” أميرة مختار ” إبنة الفنانة المصرية الراحلة ” رجاء الجداوي ” عن سبب حب والدتها ليوم 22 فبراير الذي يشهد عدد من المناسبات الخاصة بعائلتها في منشور عبر حساب الجداوي على موقع إنستجرام .

وتضمن المنشور مجموعة من الصور لرجاء الجداوي برفقة زوجها الراحل ” حسن مختار ” وخالتها الفنانة الراحلة ” تحية كاريوكا ” .. وعلقت أميرة مختار عليها قائلة : ” يوم 22 فبراير يوم مهم جدا في حياة مامي الله يرحمها وفي البيت كله كان دايما في احتفال كبير وورد كتير وبهجة ” .

وتابعت : ” عيد زواج مامي وبابي الله يرحمهم وعيد ميلاد طنط تحية الله يرحمها وعيد كتب كتاب عمتي الأقرب لقلب أمي .. كانت تقول 22 فبراير ده بحبه بحبه بحبه غير تعمد الشمس علي رمسيس التاني أنا بصحي علي وجه حسن أحلي نعمة من ربنا .. الحب حلو .. الله يرحمكم ” .