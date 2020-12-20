تداولت حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، صور لـ “مريم حداد” إبنة النجم السوري ”سلوم حداد”،كانت قد نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” واستطاعت تلك الصور أن تحصد تفاعلا كبيراً من قبل الروّاد، وأشار بعضهم إلي أن مريم لا تُشبه والدها .

يُذكر أن مجلّة فوربس العالمية نشرت في عدد شهر مارس من هذا العام، قائمة بأشهر ٣٠ فنانة في العالم في مجال الرسم والتصوير تحت سن الـ٣٠، والمفاجئة كانت وجود اسم مريم حداد ابنة الممثل السوري القدير سلوم حداد ضمن هذه القائمة.

حيث أن مريم درست في معهد الفنون الجميلة في دمشق، وتخرجت منه، ثم انتقلت إلى العاصمة الفرنسيّة باريس لتكمل تعليمها العالي.

وتشارك الفنانة التشكيلية مريم سلوم حداد بعض من رسوماتها على صفحتها على “إنستجرام”، وقليلاً ما تنشرُ صوراً شخصية لها.

يشار إلى أن النجم الكبير سلوم حداد من مواليد العام 1953 وهو سوري من أصول أرمنية، وقد التحق بنقابة الفنانين السوريين في آب (أغسطس) من العام 1980.

ومن أبرز أفلامه: “نكون أو لا نكون”، “السفاح”، “صرخة نملة”، “موكب الإباء”. كما شارك في مسلسلات: “أحلام متتصف الليل”، “شجرة النارنج”، “طرائف أبي دلامة”، “خان الحرير”، “حمام القيشاني”، “العبابيد”، “عائد إلى حيفا”، “أبو الطيب المتنبي”، “تخت شرقي”، “طالع الفضة”، “ولادة من الخاصرة”، “خاتون”، “وردة شامية”، “دانتيل” ومن المنتظر أن يشارك في “المنصة” و”العربجي”. كذلك تولى تقديم الجزء 13 من مسلسل “بقعة ضوء” الذي عُرضت قصصه في العام 2017.

وحاز حداد عدداً من الجوائز، منها جائزة أفضل ممثل دور أول عن مسلسل “الدوامة” من مهرجان القاهرة للإعلام العربي، وجائزة أفضل ممثل دور أول عن مسلسل “رسائل الحب والحرب” من مهرجان الخليج للإنتاج الاذاعي والتلفزيوني.