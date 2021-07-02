نشرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ صورة جديدة جمعتها بإبنتها ​تاليا رحمة​، في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وأطلت إبنتها بلوك والدتها الذي تعتمده في مسلسلها الجديد “​دور العمر​”،

وأرفقت سيرين الصورة بتعليق كتبت فيه: “طيب هيك في شبه؟ بمإنو الكل بشبها لفريد لبستها الشعر المستعار يللي لبستو بمسلسل دور العمر قلت بركي هيك بتصير بتشبهني. شو رأيكن”،

وتفاعل عدد من المتابعين مع الصورة إذ إعتبر البعض أنها تشبهها كثيرا، والبعض الأخر لاحظ شبهها بوالدها.

الجدير ذكره أن مسلسل دور العمر من بطولة سيرين، ​عادل كرم​، طلال الجردي، غبريال يمين، نوال كمال، يارا فارس وجان دكاش، وهو التجربة الأولى للمخرج والكاتب اللبناني ناصر فقيه في الدراما التلفزيونية، والتجربة الإخراجية الأولى في إخراج المسلسلات، للمخرج اللبناني سعيد الماروق، الذي حقق نجاحاً كبيراً في إخراج الفيديو كليبات.