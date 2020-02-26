إبنة شقيقة سيرين عبد النور تشاركها في مسلسل “دانتيل”

كشفت ​سابين نحاس​ عن مشاركة إبنتها ​إلسا ماريا​ لخالتها الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ مسلسلها “دانتيل” الذي من المقرر أن يعرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

ونشرت سابين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه إلسا برفقة عبد النور من كواليس تصوير العمل.

يشار إلى هذه ليست التجربة التمثيلية الأولى لإلسا إذ كانت شاركت الفنان اللبناني رامي عياش في فيلمه السينمائي الذي قدمه منذ أربع سنوات “للحب حكاية” وأدت دور ابنة عياش.

“دانتيل” من إنتاج شركة إيغل فيلمز، لصاحبها المنتج جمال سنان، وهو من بطولة سيرين عبد النور، محمود نصر، وسام فارس، سارة أبي كنعان، وسلوم حداد، سيناريو وحوار سماء عبد الخالق وإنجي القاسم، وإخراج المثنى صبح.

