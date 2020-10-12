تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار وحياة الفنانين علي السوشيال ميديا مجموعة من الصور شهدت ظهور “دانا” إبنة المطرب اللبنانى “عاصي الحلانى”، والتي كشفت عن ملامحها الجميلة حيث أصبحت شابة فاتنة. وأشار النشطاء للشبه الكبير مع والدتها.

وخطفت دانا إبنة الفنان عاصي الحلاني العيون بجمالها بعد تداول تلك المجموعة من الصور لها، كما حازت على إعجاب الجمهور، الذين وجدوا أن الفتاة أصبحت ملامحها تشبه أيضاً والدتها السيدة “كوليت بولس” بشكلٍ كبير، كما تغزلوا بجمالها وبملامحها ناعمة.

يُذكر أن الفنان عاصي الحلاني، تزوج من كوليت بولس حيث تعرفا بعدما شاركته في كليب أغنيته “واني مارق مريت”، فنشأت علاقة إعجاب وحب بينهما، تكللت بالزواج عام 1995م، وأنجبت منه 3 أولاد: “الوليد” و”ماريتا” و”دانا”. زواج كوليت وعاصي جاء غريبا فعاصي ينتمي إلى عائلة مسلمة من بعلبك وكوليت من عائلة مسيحية وهو من الزواجات المختلطة في العالم الفني .

في سياقٍ آخر، عبر الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ عن سعادته للمشاركة في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية، حيث قال: “سررت بالمشاركة اليوم بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 37 لانتصارات أكتوبر المجيدة بأغنية خاصة لمصر هي (أيوه يا مصرين) بحضور سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونخبة من ضباط الجيش المصري كانت مشاركة مليئة بالعنفوان والمجد والاعتزاز في هذه المناسبة العظيمة”.

“أيوه يا مصريين” من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع زووم، ويتم عرضها على القنوات والإذاعات المصرية. وقدمها عاصي الحلاني مباشرة في حفله في مصر وتقول كلمات الأغنية :”لشعب المصري سلاماتي لصحابي عزوتي واخواتي ما بحسش معكم بالغربه عشرتكم فرقت في حياتي”.