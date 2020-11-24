أعادت حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول عدة صور لـ”رنيم” إبنة الفنان السوري عباس النوري من حفل زفافها، واستطاعت تلك الصور أن تحصد تفاعلا كبيرا من قبل الروّاد ، وأشار بعضهم إلي أن رنيم تُعد “صورة طبق الأصل” من والدتها الكاتبة “عنود الخالد”.

يُذكر أن الفنان عباس النوري متزوج من الكاتبة ومؤلفة المسلسلات السورية “عنود الخالد” ولديه منها 3 أبناء هم: رنيم وهى الإبنة الأكبر متزوجة ولديها ولد، ميار الابن الثاني وهو مخرج سنيمائي، وريبال الابن الاصغر مازال يدرس ويهتم كثيرا بالموسيقى، ومنهم من يشبه والده كثيراً .

في سياقٍ آخر، كشفت أخصائية التغذية الدكتورة رنيم النوري ابنة الفنان السوري عباس النوري، في أحدث تصريحاتها الصحفية عن أن والدها كان له دور كبير في توجيهها خلال مراحل حياتها المهنية والعملية، حيث كان له الفضل في دراستها الطب، لكن الظروف لم تسمح لها بالمتابعة، فقامت بتغيير اختصاصها واختيار المجال الذي تتمناه وهو” التغذية”، مؤكدةً أنه بعد الجهد والإصرار استطاعت الوصول لحلمها وحققت حضورها وخصوصيتها في العمل.

وأضافت النوري، أن والدها لم يرغب في يوم من الأيام دخولها الوسط الفني، مشيرةً إلى أنها لا تميل إلى التمثيل لكنها تميل إلى الفنون الأخرى مثل تصميم الأزياء والهندسات، لكنه رفض ذلك أيضاً. واعترفت النوري بسرّ آخر يخص والدها، وهو أنه لم يكن أباً ديمقراطياً معهم في مرحلة الطفولة، لكن في الوقت الحالي تغير بعد أن خطّ كلّ منهم طريقه بجدارة.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن الفنان عباس النووري يُشارك حالياً في بطولة “مسلسل طبق الأصل” المؤلف من عشر حلقات مليئة بالتشويق والغموض، من تأليف وسيناريو وحوار سلام الكسيري وإخراج علي محيي الدين علي، وبطولة نخبة من النجوم على رأسهم عباس النوري وميلاد يوسف ونور علي وهبة نور وفايز قزق وهبة زهرة ورشا ابراهيم وعهد ديب ومحمد خير الجرّاح وجلال شمّوط ومحمد قنوع واندريه سكاف وغيرهم.