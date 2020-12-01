نشرت السيدة “ندي محمود”، زوجة الكوميديان المصري “علي ربيع”، عبر حسابها علي تطبيق الفيديوهات “تيك توك”،مجموعة من المقاطع المصورة لـ(مليكة) إبنة علي ربيع الوحيدة، والتى استطاعت أن تكشف عن موهبتها الفنية مبكراً، كما طالبها عدد من المتابعين بالمشاركة في عمل فنى قريباً مع والدها.

واستطاعت مليكة علي ربيع أن تحصد كم هائل من التعليقات الإيجابية، حيث كتب البعض :””ما شاء الله علي ربيع النسخة الأصغر” و”شبه باباها” و”نسخة منه سبحان الله” و”عسل دمها خفيف جدا” و”تشبه علي ربيع كتير”، وبهذا فقد نالت إبنة علي ربيع شهرة واسعه علي تطبيق تيك توك بسبب خفة ظلها.

علي ربيع وإبنته مليكة

يُذكر أن ”ندى محمود”، زوجة الفنان علي ربيع، كانت قد أعلنت في وقتٍ سابق عن حدوث خلافات بينهما، ولكن بعدها عادا إلي حياتهما مجددا بعد أن وصلت ابنته لمرحلة تحتم عليه التواجد بجانبها.

وعلي الصعيد الفنى، يشار إلي ان علي ربيع يعرض له حاليا بدور العرض “فيلم الخطة العايمة” الذي يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل وغادة عادل وبيومي فؤاد وعدد من المواهب التمثيلية الشابة ومن إخراج معتز التوني ويعتبر هذا العمل هو التجربةا لإنتاجية الأولي لشهد رمزي أبنة المنتج والموزع محمد حسن رمزي وشقيقة الفنان شريف رمزي.

كما يستعد علي ربيع خلال الفترة الحالية للبدء في التحضير لعمل درامي جديد سيخوض به الموسم الرمضاني المقبل كما يقوم في كل موسم رمضاني ولكن حتي الان لم يتم الكشف عن تفاصيل مسلسله الجديد الذي سيتقاسم بطولته مع أحد أصدقائه من نجوم مسرح مصر .

وكانت آخر أعمال الفنان علي ربيع التليفزيونية مشاركته في “مسلسل عمر ودياب”، الذي تم عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2020، وشارك في بطولة العمل معه الفنان “مصطفى خاطر” وعدد آخر من الفنانين، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التوني .