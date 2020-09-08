أثارت نور إبنة الفنان المصري ​عمرو دياب​ من طليقته الممثلة المصرية ​شيرين رضا​ جدلاً واسعاً بين المتابعين، وذلك بعد نشرها صورة لها، ظهرت فيها بملامح شبيه ل​ميغان ماركل​ زوجة الأمير هاري.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل لافت، إذ أثنوا على جمالها، مؤكدين على الشبه بينها وبين ماركل.

يشار إلى أن لدياب إبنتان غير نور هما كنزة وجنى وإبن يدعى عبدالله من زوجته الثانية ​زينة عاشور​، ونادراً ما تظهر نور مع أشقائها، خاصة أن زينة وشيرين لا تربطهما علاقة صداقة قوية.