نشر المخرج “مجدي الهواري” عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات “إنستجرام”، صورة مع إبنته من طليقته الفنانة “غادة عادل”،حيث كانا على أحد الشواطئ يستمتعان بقضاء الإجازة الصيفية، بعد أشهر من الحجر المنزلي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأرفق الهواري الصورة بالتعليق وقال:”أنا وقلبي على البحر”، وتفاعل الكثيرون مع الصورة وأشادوا بجمال إبنته، وعلَّق بعضهم بأنها أجمل من والدتها الفنانة غادة عادل

في سياقٍ آخر، تشارك الفنانة غادة عادل الفنان “رامز جلال” بطولة “فيلم هيكل نظمى”، بعد فترة طويلة من الغياب منذ أن قدما سوياً “فيلم عيال حبيبة” للنجم حمادة هلال وإخراج مجدي الهواري منذ 15 عاماً، ويجسد رامز في الفيلم المرتقب شخصية “صحفى” خلال الأحداث، ‏ويتعرض لعدة أزمات ومشاكل، مما يضطره إلى التحايل على تلك ‏الأزمات، بينما تجسد الفنانة غادة عادل شخصية “طبيبة” وتشاركه ‏فى تلك الأزمات، ويشارك فى بطولته بجانب رامز وغادة عادل، ‏خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ‏ضيوف الشرف‎.