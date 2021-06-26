حلت ” أميرة اديب ” إبنة الفنانة ” منال سلامة ” والمخرج ” عادل أديب ” ضيفة في برنامج في البوكس عبر قناة Gossips على موقع يوتيوب .

وخلال اللقاء كشفت أميرة أديب عن إصابتها بمرض فرط الحركة ” ADHD ” وأشارت إلى أنها اكتشفت إصابتها به خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تدرس هناك .

وأضافت أنه منذ عرض مسلسل ” خلي بالك من زيزي ” الذي يتحدث عن من يعانون من هذا المرض وهي تتلقى رسائل كثيرة تطلب منه الحديث عن المسلسل وعن مرض فرط الحركة .

وأكدت أميرة أديب على أن أعراض مرض فرط الحركة تختلف من شخص لآخر .. وأن الصحة النفسية في مصر لا يتم الحديث عنها بجدية .

وتابعت : ” أنا لما اتشخصت ب ADHD وقولت لمامتي وبابايا كان نفس الكلام اللي كل الناس بتقولو .. مفيش حاجة كده الأمريكان بيأفوروا انتي كويسة الحمد لله ادعي صلي .. بس مع الوقت هم ابتدوا يقروا ويتعلموا عن الموضوع ” .

وقالت أميرة أنها شعرت بالطمأنينة عند معرفتها بإصابتها بهذا المرض حيث أن كل ما تعانيه سواء من نسيان أو عدم تركيز أو كسل هو بسبب مرض وأن هناك طرق للعلاج حتى تشعر بالتحسن .

واستكملت إبنة منال سلامة : ” لما عرفت إن عندي ADHD اتبسطت حسيت إن كل الحاجات اللي مكنتش عاجباني في نفسي أو مش فاهمة أنا ليه بعمل كده مش بإيدي يعني مش بقصد وابتديت افهم واقرأ أكتر والموضوع طمني ” .