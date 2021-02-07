كشفت ” ياسمين رشاد ” إبنة الفنان المصري ” عماد رشاد ” في منشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك عن تعرض إبنها لوعكة صحية شديدة في عينيه بعد تعرضه لحادث .

وكتبت ياسمين في منشورها وهي تستغيث لإنقاذ إبنها وتطالب متابعيها بالدعاء له قائلة : ” أكتب لكم ودموعي تغمرني وقلبي يعتصر .. فأنا أم لأجمل وأطيب خلق الله إبني وقرة عيني أول فرحتي ونصف عمري .. مستقبلي وعمري القادم وعملي اللي هيكمل في الدنيا بعد ما أمشي .. أدهم على قد حبي لضنايا على قد وجع قلبي اللي اتعصر من الألم على عينه ” .

وتابعت : ” حامدة وشاكرة وراضية بما كتبت عليا يا رب .. راضية ومحتسبة وأتمنى أن أي ابتلاء بيحصل يكون سبب في قربي وقرب إبني منك يا رب العالمين .. بس الرضا بالمكتوب عمره ما هيخليني أبطل أدعي لك يا رب العالمين .. يا رب يا قادر على كل شيء ترجع لإبني نور عينيه.. يا الله يا مالك الملك يا شافي يا معافي رجع لإبني وحبيبي وقرة عيني نور عنيه ” .

وأضافت إبنة عماد رشاد : “يا رب ما حد يزهق مني طلبت منكم تدعو لأدهم وممتنة وبحمد ربنا على كم الدعاء اللي جاله بس طمعانة في كرمكم وفي حبكم وفي إخلاصكم وفي قربكم من ربنا يمكن تكون من نصيبكم الإستجابة ” .

وفي ختام منشورها قالت : ” أرجوكم الدعاء يغير القدر وربنا قالها صريحة أدعوني أستجب لكم يمكن دعائي لوحدى مش كفاية .. أرجوكم ساعدوني وادعوا معايا في كل صلاة وكل ما تفتكروا ادعوا لأدهم إبني ربنا يرد له نور عنيه .. اللهم استجب يا رب ” .