نشرت الممثلة اللبنانية ناديا شربل، إبنة الممثلة اللبنانية ​كارين رزق الله​ والممثل اللبناني ​فادي شربل​، صورة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وبدت فيها رائعة الجمال مستلقية على كنبة خشبية مرتدية فستاناً صيفيا بلون بيج هادئ، ومكشوف الظهر وفتحة الفستان تكشف عن ساقيها، وشعرها منسدلاً على كتفيها.

وعلّقت: “تمتعوا بنهار مشمس”، في حين علّقت والدتها كارين على الصورة متغزلة بجمالها، قائلة: “جميلة”.

يذكر أن ناديا شاركت في مسلسل “راحوا”، من بطولة كارين رزق الله، ​بديع أبو شقرا​، ​جوزف أبو نصار​، رندة كعدي الى جانب عدد كبير من الممثلين. وتلعب ناديا دور عبير الفتاة الي اصيبت أثناء حادثة إطلاق النار في الملهى وفقدت بصرها.





