شارك الفنان المصري “كريم فهمي” جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام” بصورة له خلال استمتاعه بالعطلة الصيفية على أحد الشواطئ مع أسرته، التُقطت لحظة تقبيل إبنته “نعومي” لرأسه، وعلّق عليها قائلا: “أحلى بوسة من أحلى نعومي، ربنا يحفظها هي وأخواتها”.

لتنهال عليه التعليقات الإيجابية من محبيه، لكنه لم يسلم من بعض المتابعين الذين تنمروا على ابنته، وانتقدوا الصورة بسبب شعرها، حيث أطلت نعومي في الصورة دون الكشف عن ملامح وجهها بل ظهرت مغطاة بشعرها الكيرلي، وتمنى بعض المتابعين أن يروا ملامحها، في حين تدخل الفنان “أحمد فهمي” شقيق كريم على الصورة وقال:”في حاجة أجي”، ليرد عليه الأخير:” لا خليك انت الناس قامت بالواجب”، وهو ما فسره متابعون أنه يقصد من تنمّر على ابنته.

كما شنت النجمة “أيتن عامر”هجوماً حاداً علي إحدي المتابعات التي تنمرت علي الطفلة الصغيرة بسبب شعرها الكيرلي، وكتبت “ده مين نكشو دي ولا ده”، لترد عليها أيتن قائلة:”مش ذنبنا إن حضرتك مش مستوعبة إن دي بنته، وإلا ما كنتيش أتحفتينا بالكومنت ده”.

يشار إلى أن حملة التنمر والسخرية التي تعرضت لها إبنة كريم فهمي لم تكن الأولى، حيث سبق وأن تعرضت ابنتاه وزوجته للأمر نفسه خلال احتفالهم بزفاف شقيقة أحمد فهمي على الفنانة هنا الزاهد، وقام وقتها بإخفاء وجهي ابنتيه، فسخرت منه متابعة وقالت:”قلوب ايه اللي حاطيتها على وش العيال، أفهم بس ايه الفكرة، يعني شعرهم اللي شبه سلك المواعين مش هيتحسد، يا رب سامحني بس مش قادرة أسكت جد”.

وعلي الصعيد الفني، يذكر أن آخر أعمال النجم كريم فهمي “مسلسل ونحب تانى ليه”، الذى عرض فى موسم مسلسلات رمضان 2020، وحقق نجاحاً جماهيرياً بجانب بطلة العمل الفنانة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانون سوسن بدر وعلا رشدى وتارة عماد وإسلام جمال وآخرين.