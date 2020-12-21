شاركت الفنانة اللبنانية “ماغي بو غصن” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات الشهير “إنستجرام” بصوره لإبنتها “يارا”، بمناسبة عيد ميلادها، ولفتت الإبنة الأنظار بجمالها ورقتها وبشبها الكبير لوالدتها، وأكدّت علي هذا الكثير من تعليقات المتابعين.

وأرفقت بوغصن تلك الصورة بالرسالة المؤثرة لإبنتها قائلة:”اليوم عيدك يا بنتي يا نور عيوني. بهديكي حياتي وكل نفس جاي. بس المهم تبقي حدي وضل شوف الضحكة على وجك ونكبر سوى ويعطيكي الله الصحة والسعادة ويبعد عنك كل شر. بحبك لتخلص الدني وشكرا انك عطيتيني هوية ”

في سياقٍ آخر، حلّت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن أخيراً ضيفةً على “برنامج المواجهة” الافتراضي، وأدلت بعدد من التصريحات التي لفتت أنظار الكثير من المتابعين. وتناقل بكثافة عدد من الحسابات الناشطة على موقع إنستجرام فيديو اقتُطع من الحلقة وبدت فيه بوغصن وهي تبكي بحرقة، ليتبين أنها تتحدث عن هجرة الأصدقاء والمقربين من لبنان. وذكرت في هذا السياق أنها لم تعد قادرة على لقاء صديقة طفولتها نهى بسبب هجرة الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية لصعوبة العيش في لبنان.

وعلي الصعيد الفنى، فازت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن بلقب أفضل ممثلة ونالت جائزة في مهرجان الفضائيات العربية في القاهرة؛ وكذلك فاز زميلها السوري مكسيم خليل بجائزة أفضل ممثل، وعرض عبر “تويتر” الجائزة شاكراً لجنة المهرجان على ثقتها ومقدمة اعتذارها بسبب تعذر حضوره وذلك بسبب تعرضها لوعكة صحية إضطرتها إلي العودة إلي بيروت.

يُذكر أن “مسلسل أولاد آدم” كان من المسلسلات القليلة التي عُرضت في شهر رمضان الماضي بعد توقف التصوير في شهر آذار لمجموعة أخرى من المسلسلات التي حُرم من متابعتها المشاهد، وكانت مخصصة لشهر رمضان؛ ويجسّد فيه مكسيم خليل دور مقدّم تلفزيوني مطلّق وله طفل محروم من رؤيته، يتزوج بقاضية لبنانية ماغي بو غصن ويعمل وفق منطق وخط وصولي واضح يحمله في نهاية الأمر على الانتحار.