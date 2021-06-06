نشر الفنان المصري محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، أحدث صوره جمعته بإبنتيه الكبري «حنين» والصغري «كنز»، واللافت في تلك الصورة التغيير الكبير في شكل إبنته الكبري حيث أصبحت شابه جميلة في مرحلة المراهقة. وهذا ما أكد عليه الكثير من المتابعين.

يُذكر أن محمد رمضان تزوج مرتين، الأولي من أم إبنته الكبرى «حنين»، التي انفصل عنها، ودخل معها في العديد من الخلافات خلال السنوات الماضية، والثانية والأخيرة من زوجته الحاليه نسرين عبدالفتاح أم إبنيه «علي وكنز» ودائمًا ما يتحدث رمضان عنها في لقاءاته الإعلامية ويصفها بإنها «حب حياته» الأول والأخير.

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في سياقٍ آخر، قالت النيابة العامة المصرية، يوم الخميس، إن التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان، متعلق بتنفيذ حكم قضائي، وأضاف مكتب النائب العام المصري، أنه “لا اختصاص للنيابة العامة” في هذا الشأن.

جاء ذلك بعدما نشر الفنان محمد رمضان على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي فيديو، قال فيه إنه تم التحفظ على أمواله من جانب الدولة بشكل عام دون أية توضيحات.

فيما أكد أثنان من المصادر أحدهما قضائي والآخر مصرفي، إن ما حدث بالضبط هو أنه “تم الحجز على مبلغ 6 ملايين جنيه من حساب رمضان، تنفيذا لحكم قضائي بإلزامه بالتعويض لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر“.

وحسب المصدران فإن القرار ليس تحفظ أو تجميد لأموال الفنان من جانب الدولة كما أوحى في الفيديو الخاص به، ولكن متعلق بتتفيذ حكم صادر من القضاء لصالح الطيار الراحل الذي اتهم الفنان بالإضرار به ماديا ومعنويا وتدمير حياته، وتسبب في فصله من وظيفته بعد نشر فيديو له يقود الطائرة التي كانت في حوزة الأول.

وشدد المصدر القضائي على أن النيابة العامة المصرية هنا لم تصدر مثل هذا القرار بل فقط تشرف على تنفيذه.

من جانبه، قال قال المصدر المصرفي إن هناك حكم تعويض آخر ضد الفنان بمبلغ يتخطى 20 مليون جنيه لكنه ليس نهائيًا، وقد تُقدر السلطات الحجز على هذا المبلغ إداريا بشكل احترازي في هذه الحالة.

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