تداولت حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، صورة لـ “مريم” إبنة النجم المصري ”محمد صبحي”، التُقطت أثناء إستلامها “جائزة” اليوبيل الذهبي لمسيرة محمد صبحي، والتي تحمل عناون “50 سنة فن”، واقيمت لتكريم المبدعين الذين رافقوا محمد صبحي خلال مشواره الفنى، واستطاعت تلك الصورة أن تحصد تفاعلا كبيراً من قبل الروّاد، وأشار بعضهم إلي أن مريم تُشبه إلي حد كبير والدها .

يُذكر أن الفنان محمد صبحي تزوج من المخرجة نيفين رامز، والتي ولدت في 8يناير عام 1950، وهي ابنة شقيق الفنان محمد رضا رائد الفن الشعبي في مصر، وانجب منها نجليه” كريم” و “مريم”، واصيبت زوجته بالسرطان عام 2011 وتوفيت في عام 2016 بعد معاناة مع المرض.

مريم محمد صبحي

في ذات السياق، كرم الفنان محمد صبحي أكثر من 120 مبدعا من مبدعين مصر ضمن الذين شاركوه مسيرته في المسرح والسينما والتليفزيون وعدد من رموز الفكر والثقافة والفن والإعلام والنقد الذي ساهموا في إبداعه علي مدار نصف قرن، كما تشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة للأستاذ محمد صبحى.

كان علي رأس المكرمين 4 وزراء ثقافة هم الدكتور ثروت عكاشة والأديب يوسف السباعي والدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة ثقافة مصر حاليا، كما تم تكريم اسم الشيخ صالح كامل والدكتور حسن راتب والمخرج محمد فاضل والفنانة القديرة سميحة أيوب .

وحضر الاحتفالية عدد كبير من ضيوف الشرف علي رأسهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة و شئون المصريين بالخارج والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون والدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكالثوليكي للسينما والكاتب الصحفي أحمد رفعت والإعلامي طارق علام والسيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني والكاتبة فاطمة ناعوت والفنانة فردوس عبد الحميد والكاتبة آمال عثمان والإعلامية مني سلمان.