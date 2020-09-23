تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين والمشاهير علي السوشيال ميديا، مجوعة من الصور شهدت ظهور المطرب “محمد فؤاد” مع إبنته الكبري “بسملة” التى أستطاعت أن تخطف الأنظار من والدها بجمالها واناقتها وبشببها الكبير معه .

حيث كان محمد فؤاد يحتفل بتخرج إبنته، واتمامها المرحلة الثانويه، وظهر في تلك الصورة وهو يحتضنها ويقبلها لهذه المناسبه السعيدة، صورة محمد فؤاد وابنته حصدت العديد من التعليقات التي تغزلت في جمالها وتوقع بعضهم أنها ستتجه إلى الغناء كوالدها أو التمثيل.

محمد فؤاد مع إبنته الكبري “بسملة”

يُشار إلي أن الفنان محمد فؤاد، متزوج من سيدة من خارج الوسط الفني، ولديه منها ولدان عبدالرحمن وعلاء، وفتاتين، وظهر نجله عبدالرحمن معه في إحدى أعماله الفنية، وكان اول ظهور له برفقة زوجته وعائلته خلال قيامه بزيارة خاصة للفنانة “ماجدة الصباحي” قبل وفاتها بعد تعرضها لوعكة صحية.

في سياقٍ آخر، وجه الفنان المصري محمد فؤاد الدعم للشعب السودانى بعد تضررهم بسبب مياة السيول والفيضانات التي أدت إلي غرق معظم مناطق البلاد، ونشر فؤاد عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، صورة لـ”علم دولة السودان” وعلّق عليها قائلًا: “السودان الطيب، أساند وأدعو الجميع لمساندة شعب السودان الحبيب الغالي #محمد_فؤاد”.

وعلي الصعيد الفنى، طرح محمد فؤاد مؤخراً كليب أغنيته الجديدة “شكوى إلى الله” بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الغنائية، تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى الماضى، وهى من كلمات وألحان محمد فؤاد، توزيع كريم عبد الوهاب، كلارنيت محمد فوزى، ومن إخراج كريم مسلم. كما يستعد لطرح ألبومه الجديد الذى تعطل إصداره لسنوات طويلة، مما عرضه لتسريب عدد كبير من أغنياته، لكن فؤاد وعد جمهوره بتقديم أغنيات جديدة على التي تسربت، وينتظر فؤاد طرح الألبوم لتصوير إحدى أغنياته على طريقة فيديو كليب.