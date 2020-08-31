قامت النجمة اللبنانية “نيكول سابا” مؤخّراً بنشر صورة لها مع ابنتها الوحيدة “نيكول” عن طريق الخطأ عبر خاصية “ستوري” بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعادت لتحذفها بشكل سريع، بعد دقائق قليلة من نشرها.

لتتداول بعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تلك الصورة بشكلٍ لافت، الأمر الذي جعل ردّ والدها الفنان “يوسف الخال” أن يقوم بنشر صورة إبنته بنفسه للمرّة الأولى، وذلك كرد فعل غاضب،حيث شعر بأنّ هذه الخطوة تنمّ عن عدم احترام لرغبة الثنائي بعدم نشر صورة الصغيرة والكشف عن وجهها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث فاجأ الخال الجميع بنشر صورة أخري لإبنته نيكول بنفسه، وعلّق عليها قائلاً: “في دكاكين ما احترموا خصوصيات البيوت، متل اللي تبِنّى الصورة وعارف انو بالغلط، تفضلوا ارتاحوا”. واللافت للنظر أنّ صورة ابنة نيكول سابا ويوسف الخال تشبه كثيراً صورة والدتها في مرحلة الطفولة، مما يجعل الجمهور لا يستطيع أن يفرّق بينهما لمدى الشبه بينهما، مما جعلها تكاد تكون طبق الأصل

كما تداول الناشطون علي تويتر في وقتٍ لاحق، صورة لـ نيكول يوسف الخال، كانت قد نُشرت عبر حساب نيكول سابا الرسمي على تويتر، قبل أن يتم حذفها في استعادة لحادثة نيكول السابقه التي نشرت ايضا صورة عن طريق الخطأ لابنتها وعادت حذفتها؛ فكما يبدو أن هذه الصورة نُشرت عن طريق الخطأ، بواسطة نيكول الصغيرة، خصوصاً وأنها أرفقت بتعليق غير مفهوم، من خلال النقر على أحرف الهاتف بطريقة تؤكد أن طفل هو الذي قام بالتعليق عليها.

وعلي الصعيد الفني، يُذكر أن الفنانة اللبنانية نيكول سابا لها رصيد من الأعمال الناجحة، ففى مجال السينما شاركت فى، التجربة الدنماركية، قصة الحى الشعبى، 1/8 دستة أشرار، عمليات خاصة، السفاح، بابا، سمير أبو النيل، هاتولى راجل، حياتى مبهدلة، أما في مجال الدراما فشاركت في الحب الممنوع، عصابة بابا وماما، نور مريم، الكبير أوى، فرق توقيت، ألف ليلة وليلة، نصيبى وقسمتك، مذكرات عشيقة سابقة، ولاد تسعة، قلب العدالة، الهيبة العودة، واكلينها والعة، سبع صنايع.

أما عن النجم يوسف الخال، يذكر أنه شارك فى عدة أدوار، منها مسلسل “سارة” مع سيرين عبد النور، وتألق أيضا بـ “مسلسل لو” عام 2014 وبمسلسل “أجيال” مع الفنانة نادين نسيب نجيم، ومع باميلا الكيك فى”مسلسل جذور” عام 2013.